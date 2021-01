Supercoppa Juventus Napoli, Gattuso annulla l’ultima seduta: il motivo

In vista della finale di Supercoppa contro la Juventus, Gennaro Gattuso ha annullato l’ultima seduta di allenamento

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, in vista della finale di Supercoppa di questa sera contro la Juventus ha deciso di annullare la seduta di rifinitura in programma allo stadio Tardini.

Come riportato da Sky Sport, il tecnico ha preferito svolgere una seduta in sala video, per proteggere la squadra dal freddo, dalle fatiche e dallo stress. Una scelta, quindi, di motivo conservativo.