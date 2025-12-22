Supercoppa Napoli Bologna 1-0 LIVE: Neres porta in vantaggio gli azzurri - Calcio News 24

Bologna News
Supercoppa Napoli Bologna 1-0 LIVE: Neres porta in vantaggio gli azzurri
Supercoppa Napoli-Bologna, ecco la cronaca e diretta del match tra azzurri e rossoblu
Tutto è pronto a Riyadh per Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana 2025/26. Ecco la cronaca della finale targata CalcioNews24.
NAPOLI BOLOGNA: LA CRONACA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA
39′ VANTAGGIO NAPOLI. Grandissimo goal da parte di Neres.
34′ McTominay vicino all’1-0, ma Ravaglia salva tutto. Ancora 0-0
10′ Elmas sfiora il vantaggio napoletano. Bologna in difficoltà
E’ COMINCIATA LA GARA
FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano