 Supercoppa Napoli Bologna 1-0 LIVE: Neres porta in vantaggio gli azzurri - Calcio News 24
Supercoppa Napoli Bologna 1-0 LIVE: Neres porta in vantaggio gli azzurri

Supercoppa Italiana 2025/2026

Supercoppa Napoli-Bologna, ecco la cronaca e diretta del match tra azzurri e rossoblu

Tutto è pronto a Riyadh per Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana 2025/26. Ecco la cronaca della finale targata CalcioNews24.

NAPOLI BOLOGNA: LA CRONACA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

39′ VANTAGGIO NAPOLI. Grandissimo goal da parte di Neres.

34′ McTominay vicino all’1-0, ma Ravaglia salva tutto. Ancora 0-0

10′ Elmas sfiora il vantaggio napoletano. Bologna in difficoltà

E’ COMINCIATA LA GARA

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

