Superlega, Disciplinare Uefa pronta ad aprire inchiesta su Juve, Real e Barça. Gli scenari

Da oggi la Disciplinare UEFA è pronta ad aprire un’inchiesta su Juve, Real Madrid e Barcellona: le tre squadre fanno parte della Superlega

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in settimana – da oggi ogni giorno è buono – si aprirà il procedimento disciplinare Uefa verso Juve, Real e Barcellona, club che fanno ancora parte della tanto vessata Superlega. E comincerà la vera battaglia. Da un lato c’è Nyon che minaccia la squalifica dei tre club resistenti: uno/due anni fuori dalle coppe. Ha il sostegno dei governi, con il quale ha respinto il primo assalto. Dall’altro ci sono Juve, Real Madrid e Barcellona, che sanno bene di avere una sola via: quella dell’Unione Europea.

C’è poi una terza situazione, forse ancora più importante. Riguarda la Commissione Europea alla quale, cinque anni fa, è stato chiesto un parere sull’Eurolega di basket. Parere che Bruxelles deve ancora prendere sapendo che gli effetti sarebbero a domino su tutto lo sport. Può darsi che il caso Superlega velocizzi volontà politica e procedure. Ma è sicuro che, se vuole vincere definitivamente la battaglia, l’Uefa deve puntare sulla lobby politica. Per ottenere dall’Ue qualcosa di vincolante: un indirizzo al quale anche i giudici dovranno rifarsi. Altrimenti, al di là degli ultimi patteggiamenti, lo spettro di una Superlega aleggerà sempre.

Può far sorridere l’ordinanza “alla carta” del Tribunale del commercio di Madrid che impedisce all’Uefa di contrastare la Superlega perché violerebbe il diritto alla concorrenza. È una pronuncia con la quale bisognerà confrontarsi quando il gioco si farà duro. Di sicuro per l’Uefa sarebbe più facile imporre megamulte, non esclusioni.