Superlega, l’avv. Scarfone: «Nessuno ha il potere di impedirla»

Le parole dell’avvocato Salvatore Scarfone sulla possibile creazione della Superlega da parte dei club. Tutti i dettagli

L’avvocato Salvatore Scarfone ha parlato della creazione della Superlega al Corriere dello Sport.

PAROLE – «A mio avviso nessuno glielo può impedire, sulla base delle norme del diritto europeo. Non credo sia possibile, viceversa, che Fifa e Uefa impediscano a queste squadre di partecipare ai loro tornei. Secondo l’avvocatura il modello presentato dai promotori della Superlega non è compatibile con l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto che è una competizione ‘chiusa’, che non rispetta il ‘merito sportivo’ né quello delle pari opportunità alla base della concorrenza. Ma quel parere mi sembra un po’ troppo forzato».