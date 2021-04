Superlega, passo indietro JP Morgan: «Errore di valutazione»

JP Morgan saluta definitivamente la Superlega, e forse anche il mondo del calcio. Queste le parole di un portavoce ufficiale della multinazionale americana: «Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo».

La nota è stata diffusa dal New York Times e potrebbe forse cambiare le carte in tavola anche sulla questione multe.

Wow! JP Morgan has released a statement essentially disavowing the Super League it agreed to back to the tune of €3-4bn. pic.twitter.com/I9804Jxm7L

— tariq panja (@tariqpanja) April 23, 2021