Superlega: non si placa la lotta tra Uefa e i club ancora all’interno del progetto. Ceferin elimina Juve, Barcellona e Real Madrid – VIDEO

Non si placa la lotta tra Uefa e i tre club ancora all’interno della Superlega, Juve Real Madrid e Barcellona. Come si evince dai social, il promo della Champions League non vede protagoniste Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Eliminato anche il Liverpool dal video con i tifosi che attendono di conoscere il motivo.