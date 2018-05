Tanti i rumors di mercato che avvicinano i big del roster del Milan, come Suso o Bonaventura, ad altri club dopo i problemi legati al financial fair play

Che il Milan non se la passi bene è cosa nota: la Uefa a giugno si pronuncerà sulla sanzione e c’è il rischio di estromissione dall’Europa League. Motivo per cui i top player rossoneri sarebbero propensi a vagliare tutte le offerte ricevute fin qui. Insomma il rischio fuga è reale, tenuto anche conto delle incertezze finanziarie della nuova società di Yonghong Li. Tre, in particolar modo, i nomi al centro del mercato: Gianluigi Donnarumma, Giacomo Bonaventura e lo spagnolo Suso.

Tre top player, tre giocatori chiave della compagine allenata da Gennaro Gattuso, tre che potrebbero portare tanti soldi freschi nelle casse rossonere. Per il portiere, come detto nei giorni scorsi, resta viva la pista Liverpool, ma i reds sono fermi ad un’offerta da 40 milioni mentre la richiesta è 60. Sul centrocampista c’è il forte interessamento della Juventus di Allegri che, per strapparlo al Milan, dovrà mettere 25 milioni sul tavolo. Suso, invece, è finito nel mirino del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti: la quotazione dell’esterno spagnolo sfiora i 40 milioni e Carletto già pregusta il duo Insigne-Suso. Milan, pericolo fuga.