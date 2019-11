Suso non si accontenta: «Il gol non cancella i fischi, né il momento negativo» – FOTO

Dopo il gol vittoria contro la SPAL, Suso, ha commentato sui suoi profili social il successo del Milan e la marcatura personale

Con un messaggio postato sul suo profilo Instagram, Suso ha festeggiato il ritorno al successo del Milan arrivato grazie ad un sol gol su punizione. Il rossonero, tuttavia, non dimentica i fischi e le brutte prestazioni precedenti.

«Un gol non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Né i fischi, meritati. O le critiche, giuste. Un gol ci fa respirare, e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga. Gioco nel Milan e tifo Milan. Non importa chi gioca o chi fa gol. Conta tornare in alto. Provarci. Tocca a noi, tutti, adesso decidere il nostro futuro. Ci sono 2 partite prima della sosta. Crediamoci. Perché tutto ancora è possibile. Sempre, sempre, forza Milan»