Svezia-Croazia con tanta Serie A in campo: sfida tra Kulusevski e Perisic

La serata di Nations League regala tante partite emoziananti: di sicuro interesse quella tra Svezia e Croazia, con Kulusevski e Perisic

Bisognerà attendere il 17 gennaio per vedere la sfida in campo tra Juventus e Inter, ma stasera in Nations League ci sarà un piccolo assaggio: Kulusevski e Perisic si affrontano in Svezia-Croazia, con tanti volti noti. Titolare anche Ekdal (Sampdoria) e vecchie conoscenze come Olsen, Kovacic e Budimir.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Kulusevski.



CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Barisic, Caleta-Car, Pongracic, Uremovic; Kovacic, Modric; Perisic, Vlasic, Brekalo; Budimir.