Svilar Roma, tutto pronto per il rinnovo di contratto con la squadra giallorossa. Ecco tutti i dettagli - Calcio News 24

Svilar Roma, rinnovo fino al 2030 e blindatura totale per il portiere protagonista della stagione. Ecco la situazione attuale

Il futuro di Mile Svilar sarà ancora a tinte giallorosse nonostante le voci di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma è vicinissima a ufficializzare il rinnovo di contratto del suo portiere fino al 2030, con un netto ritocco dell’ingaggio. La nuova intesa prevede uno stipendio da 3,5 milioni di euro annui più bonus, premiando così le ottime prestazioni del portiere serbo nell’ultima stagione. Un segnale forte da parte del club capitolino, deciso a blindare uno dei protagonisti più sorprendenti della sua rosa.

Il dossier “Svilar Roma” è stato una priorità della dirigenza giallorossa, consapevole di quanto il classe 1999 si sia rivelato fondamentale nel corso della stagione. Arrivato inizialmente come secondo portiere, Svilar ha saputo guadagnarsi il posto da titolare con merito, superando le aspettative e conquistando la fiducia di compagni, staff tecnico e tifosi.

Il suo rendimento non è passato inosservato, e diverse big europee avevano puntato gli occhi su di lui. Tra le pretendenti più interessate figuravano il Milan, il Chelsea, il Bayern Monaco e il Bournemouth, ma la Roma ha deciso di fare muro, accelerando per il rinnovo e mettendo il giocatore al centro del progetto tecnico futuro. Con il prolungamento fino al 2030, il club giallorosso si garantisce stabilità tra i pali e manda un messaggio chiaro: Svilar è incedibile.

Le prestazioni del portiere nella stagione appena conclusa giustificano pienamente questa scelta. Secondo i dati ufficiali, Svilar ha collezionato ben 51 presenze complessive, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Ma ciò che più impressiona è il numero di clean sheet, ben 19, a testimonianza della sua solidità e affidabilità. Le sue parate decisive hanno spesso rappresentato la differenza tra un risultato positivo e una sconfitta, diventando un punto fermo anche nelle partite più delicate.

Il progetto “Svilar Roma” non è quindi solo una questione contrattuale, ma parte di una strategia più ampia. Il portiere ha mostrato grandi margini di crescita, migliorando anche nella gestione con i piedi e nella lettura delle situazioni tattiche. La Roma punta a costruire attorno a lui una difesa solida e moderna, in grado di affrontare al meglio le sfide della prossima stagione, sia in campionato che in Europa.

Il rinnovo “Svilar Roma” rappresenta anche un messaggio chiaro ai tifosi: la società intende trattenere i propri talenti e dare continuità a un progetto tecnico in evoluzione. Mentre il mercato estivo si avvicina e tanti club sondano il terreno per portieri affidabili, la Roma ha già scelto il suo numero uno per il futuro.

In sintesi, il capitolo “Svilar Roma” è destinato a continuare a lungo. Il portiere serbo-belga sarà ancora protagonista all’Olimpico, pronto a difendere i pali con la stessa grinta e determinazione mostrata fino ad oggi. E con il nuovo contratto, è ufficialmente uno dei pilastri della Roma del futuro.