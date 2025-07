Svizzera-Islanda femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadion Wankdorf va in scena la sfida tra Svizzera-Islanda femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stadion Wankdorf di Berna, in Svizzera, andrà in scena una delle sfide più interessanti della seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Svizzera-Islanda femminile.

Le probabili formazioni

SVIZZERA (3-5-2): Herzog; Calligaris, Stierli, Buhler; Crnogorcevic, Reuteler, Walti, Vallotto, Maritz; Schertenleib, Piubel.

ISLANDA (4-3-3): Runarsdottir; G. Arnadottir, Viggosdottir, Sigurdardottir, Heidarsdottir; Johannsdottir, Antonsdottir, Jessen; Vilhjalmsdottir, Eiriksdottir, Jonsdottir.

La Svizzera si presenta con un solido 3-5-2 che punta sull’equilibrio tra difesa e centrocampo, con giocatrici esperte come Herzog e Crnogorcevic a guidare la squadra. Il centrocampo folto offre sia corsa che tecnica, con Walti e Vallotto chiamate a garantire dinamismo. In avanti, Schertenleib e Piubel rappresentano un attacco concreto, pronto a sfruttare le occasioni. La formazione promette compattezza e aggressività.

L’Islanda, guidata da un gruppo giovane ma già esperto a livello internazionale, punta a iniziare con il piede giusto la competizione, cercando tre punti fondamentali in un girone molto combattuto. Riflettori puntati su Karólina Lea Vilhjálmsdóttir, centrocampista offensiva o esterna di proprietà del Bayern Monaco, reduce da una buona stagione al Bayer Leverkusen e protagonista in crescita nel panorama europeo. Al suo fianco, un mix di talento e grinta con Eiriksdottir e Jonsdottir a completare il tridente offensivo.

Orario e dove vederla

Svizzera-Islanda femminile si giocherà domenica 6 luglio 2025 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su UEFA.tv, piattaforma ufficiale della UEFA, disponibile anche da mobile e smart TV. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del calcio femminile europeo. L’incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le nazionali in ottica qualificazione: una vittoria potrebbe infatti essere decisiva per il passaggio del girone. Attese anche numerosi tifosi sugli spalti, pronte a sostenere le proprie beniamine fino all’ultimo minuto.