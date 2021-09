Svizzera Italia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Al St. Jakob-Park, il match tra Svizzera e Italia valido per la 5ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “St. Jakob-Park”, Svizzera e Italia si affrontano nel match valido per la 5ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Svizzera Italia 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 20.45.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Svizzera Italia 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali.