Svizzera, nuovi guai: due giocatori lasciano il ritiro

Nuovi guai in casa Svizzera: due calciatori della Nazionale hanno lasciato il ritiro. Gli aggiornamenti sui rivali dell’Italia

Non c’è pace per la Svizzera a pochi giorni dal match decisivo contro la Bulgaria, che emanerà il verdetto per la squadra che si qualificherà direttamente ai Mondiali del 2022 in Qatar. In lizza c’è anche l’Italia, impegnata in Irlanda del Nord.

La Nazionale di Murat Yakin dovrà fare a meno di altri due calciatori infortunati: si tratta di Bryan Okoh (rottura del legamento crociato destro prima del match dell’Olimpico con gli azzurri) e Ricardo Rodriguez.