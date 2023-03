Svolta VAR: accessibili a tutti i dialoghi con l’arbitro

Saranno pubbliche ed accessibili per tutti i dialoghi tra l’arbitro e la VAR Room: la svolta voluta dall’IFAB

La Gazzetta dello Sport comunica un’importantissima novità riguardante il calcio. Le decisioni dell’arbitro e l’audio del dialogo tra il fischietto e il Var saranno accessibili a tutti:

ARBITRO E VAR, LA SVOLTA-

È la decisione scaturita al termine dell’assemblea generale annuale dell’International board (Ifab, l’organo che legifera sul calcio) che ha dato il via libera alla possibilità per i tifosi di ascoltare direttamente dall’arbitro le spiegazione delle decisioni prese al Var durante le partite: che sia allo stadio o in televisione.

[…]Gli arbitri tramite un microfono potranno chiarire al pubblico le decisioni che prenderanno in campo. La novità regolamentare sarà adottata già in occasione dei Mondiali Under 20 in Indonesia e ai Mondiali femminili che si giocheranno ad agosto in Nuova Zelanda e Australia.

QUANDO ENTRERA’ IN VIGORE?- Al termine di questi tornei e comunque entro la fine dell’anno, è scritto in una nota dell’Ifab “verrà presa una decisione se il processo continuerà negli altri tornei Fifa per migliorare ulteriormente la comunicazione con i tifosi negli stadi.