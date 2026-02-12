Svolta Vlahovic, lo hanno già detto a Spalletti: manca solo la firma

Dusan Vlahovic è di gran lunga il calciatore più discusso del momento in casa Juventus, anche se presto è attesa una svolta in tal senso.

Dusan Vlahovic è un calciatore molto discussio in questo momento in casa Juventus. L’infortunio che ha subito non c’entra niente, così come gli errori sotto porta che possono capitare a qualsiasi attaccante, il punto focale della questione è relativo al contratto in scadenza nel giugno 2026.

Se la dirigenza della Juventus e il management del calciatore serbo non troveranno presto un nuovo accordo, possiamo immaginare che le parti decidano di concludere la propria esperienza una volta per tutte. Le squadre attratte dal centravanti bianconero non sono poche.

In Italia sicuramente Milan e Inter, mentre all’estero figurano Bayern Monaco e Barcellona come i club più attratti in assoluto dal giocatore. Come le cose potranno effettivamente andare ancora non lo sa né può saperlo nessuno, anche se a quanto pare presto potrebbe effettivamente esserci una svolta a riguardo non indifferente.

Vlahovic, svolta attesa: i dettagli

Se di svolta non si tratta, ed effettivamente non lo è al momento, comunque facciamo riferimento a un’affermazione importante. Dusan Ilic, preparatore fisico della Naizonale serba, ritiene che Dusan Vlahovic andrà a giocare al Barcellona in vista del prossimo anno, venendo acquistato dai Blaugrana a parametro zero dopo il termine dell’accordo con la Juventus che scade a giugno 2026.

Cosa ha detto il preparatore fisico della Naizonale croata (www.calcionews24.com – X vclosbfut)

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il preparatore ha aggiunto: “Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare. Dusan rispetta e ama l’Italia, per questo è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti”. Queste dichiarazioni non possono fare altro che alimentare le discussioni in merito al futuro di Vlahovic, che ricordiamo al momento è ancora sotto contratto della Juventus e non è ancora chiaro cosa intenda fare del proprio fuutro.

Sicuramente sarebbe una grave perdita in termini economici per la Vecchia Signora, sia perché sono stati spesi veramente moltissimi soldi per acquisire il suo cartellino, essendo stato prelevato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro, sia perché in seguito alla potenziale partenza il club piemontese dovrà andare alla ricerca di un nuovo attaccante di altissimo livello, capace di segnare molti gol e che verosimilmente avrà un costo non esattamente al ribasso. Per queste ragioni, di certo, perdere Vlahovic a zero è un’eventualità che pesa eccome nelle casse passate e presenti della Juventus.