Szczesny, rinnovo Barcellona? La rivelazione dell’ex Juve: «Ecco chi deciderà»

Szczesny rinnova con il Barcellona? La rivelazione del portiere ex della Juve: «C’è una offerta, ma la decisione spetta….»

Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, ha rivelato al quotidiano catalano SPORT di aver ricevuto un’offerta di rinnovo biennale dal Barcellona, dove ha brillato in questa stagione dopo il ritorno dal ritiro. Arrivato come sostituto temporaneo di Ter Stegen, Szczesny ha conquistato la fiducia di Hansi Flick disputando 29 partite e contribuendo alla vittoria della Copa del Rey, della Supercoppa e alla corsa finale per la Liga. Nonostante l’offerta sul tavolo, il portiere ha chiesto tempo per decidere: «Non lo nascondo, c’è un’offerta, ma la scelta la faremo in famiglia».

Nel corso dell’intervista, Szczesny ha scherzato sul fatto che la decisione finale spetterà alla moglie: «Sarà lei a decidere se restiamo o se andiamo a Marbella a giocare a golf», ammettendo che non è certo del suo futuro e che le questioni familiari – come scuole e trasloco – avranno un peso fondamentale. Il Barcellona resta in attesa, pronto a pianificare la prossima stagione: se Szczesny decidesse di ritirarsi di nuovo, si valuterebbe Joan Garcia dell’Espanyol come possibile sostituto.