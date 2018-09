Szczesny si prepara: «Napoli principale avversaria per lo Scudetto»

Le parole di Szczesny alla vigilia di Juventus-Napoli, big match della settima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di ESPN

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN FC nel giorno di vigilia della sfida contro il Napoli. Il big match della 7ª giornata di Serie A si giocherà alle ore 18 allo Juventus Stadium, ma il turno verrà aperto dall’altro scontro diretto di giornata, il derby Roma-Lazio, in programma alle ore 15. I bianconeri hanno vinto sei partite su sei in campionato e forti del vantaggio di tre punti arrivano alla sfida di sabato con la volontà di mantenere o allungare il distacco sulla seconda. Proprio il Napoli in queste settimane si confermata come la possibile anti-Juventus per la vittoria dello Scudetto: «L’Inter non ha iniziato bene, però sono una buona squadra ma il Napoli è costante, lo è stato in passato e saranno i principali contendenti al titolo» apre il portiere polacco nell’intervista odierna.

L’ultima volta finì con la vittoria esterna del Napoli nel match scudetto contro la Juve, ma nelle partite successive i bianconeri riuscirono a mantenere il vantaggio e allungare sui partenopei. Le prime gare del campionato sembrano riproporre in ottica futura il duello tra le due formazioni per la vittoria del titolo: «Non ci sarà alcuna preparazione speciale alla partita, prima la prepareremo con la video analysis e poi lavoreremo in allenamento. Non cambia molto, abbiamo esperienza e qualità dietro, quando siamo compatti e ben concentrati è difficile farci gol. Apprezzo molto la qualità dei nostri attaccanti e ho fiducia nella difesa».