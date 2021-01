Taarabt: «Hakimi tra i più grandi nel suo ruolo» – VIDEO

Adel Taarabt, centrocampista marocchino, ha elogiato il suo connazionale e laterale dell’Inter Achraf Hakimi. Ecco le sue dichiarazioni

«Il Marocco ha giocatori in grandi squadre, Hakimi è uno dei giovani migliori, uno dei più grandi talenti nella sua posizione. Lo stesso Zyech, ora al Chelsea, ha bisogno di tempo per adattarsi, ma sono sicuro che farà bene. Tanti altri talenti stanno crescendo. La Coppa d’Africa è uno dei nostri principali obiettivi, così come andare al Mondiale 2022»