Tacchinardi: «La Juve non deve neanche pensare a obiettivi a lungo termine»

Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com: le sue parole sulla corsa scudetto

Lo scudetto è ormai un obiettivo impossibile per la Juventus?

«Per come è strutturata e viste le attuali condizioni, la Juve non deve neanche pensare minimamente a obiettivi a lungo termine. Deve ragionare di partita in partita e ogni gara deve essere come una finale. E’ sempre stato così per chi ha indossato la maglia della Juventus, cosa che invece non si è vista in questa prima parte della stagione. L’altra sera la squadra ha giocato come fosse una finale su tutti i palloni e i risultati si sono visiti. Non bisogna guardare lontano ma solo al presente che si chiama Fiorentina, da giocare come una finale come successo martedì in Champions».