Tacchinardi: «Pogba o Vlahovic? Fossi la Juve saprei che scelta fare»

Alessio Tacchinardi, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del mercato della Juve.

L’analisi dell’ex centrocampista bianconero sui sogni Pogba e Vlahovic.

«Pogba mi piace tantissimo, è un giocatore fantastico, un diamante che con Locatelli formerebbe una coppia fortissima: avrebbero inserimenti, gol, palleggio. Ed è quel tipo di giocatore che per rendere al massimo ha bisogno di un ambiente dove sentirsi a casa, in questo senso Torino è stato per lui un ricordo importante. Pogba costa tanto, a malincuore dico che non mi svenerei per lui: per me sono gli attaccanti che determinano e quei soldi li spenderei per Vlahovic, investendo invece su un buon profilo da far crescere per il centrocampo».