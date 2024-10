Tacconi: «Il calcio moderno è una noia mortale, guardate cosa è successo in Juve-Napoli…»

Le parole di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, sui problemi del calcio moderno. Tutti i dettagli

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e dell’Italia, ha parlato a La Repubblica dei problemi del calcio moderno.

MALATTIA – «La malattia ha lasciato strascichi, specie alla gamba destra».

FARE L’ALLENATORE O IL DIRIGENTE – «Se avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci in culo non so fino a dove. Da dirigente, a quelli come Tacconi avrei detto di fumare e bere meno. Che poi è quello che mi dicono Laura e Andrea. Sono i miei dirigenti».

CALCIO MODERNO – «È di una noia mortale. Sono tornato allo stadio per Juve-Napoli: una palla. Noi portieri eravamo dei pazzi, adesso sono tutti a modino e giocano con i piedi. Io appena avevo la palla la tiravo più lontano che potevo».