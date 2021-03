Tacconi: «Date la fascia a de Ligt. Buffon? Se ha voglia è giusto che vada avanti»

Tacconi: «De Ligt gioca come un 40enne, dategli la fascia». Le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è stato intervistato da Radio Bianconera nel corso di Terzo Tempo.

DE LIGT CAPITANO JUVE – «Cosa significa essere capitani alla Juventus? È una responsabilità massima. Poi se riesci anche ad alzare un po’ di coppe è l’apoteosi. De Ligt scelta giusta per la fascia? Per essere capitano devi avere una certa personalità e penso che De Ligt ce l’abbia nonostante l’età giovanissima, da come gioca sembra uno di 40 anni. Penso possa essere una scelta importante per tutto il gruppo. Secondo me i compagni sarebbero felicissimi di vedere la fascia sul braccio di un giovane».

SZCZESNY – «È un portiere di alta qualità, ha dimostrato di essere forte. È un Nazionale polacco. Secondo me il portiere va come va la squadra, dipende dalle annate. Se la squadra va male, va male anche il portiere. Anche Handanovic è lì che sta tribolando da anni e forse quest’anno avrà la sua prima soddisfazione».

BUFFON – «Ognuno ha le sue esigenze e le sue ambizioni, è da tanti anni alla Juve e potrebbe essere d’aiuto anche in futuro. Se ha voglia e fisico per andare avanti è giusto che lo faccia. Io a 43-44 anni direi basta, ma deve deciderlo lui».