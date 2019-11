Tadic accusa Rocchi: «Ha distrutto la partita, ci ha derubato»

Il centrocampista dell’Ajax Tadic ha criticato aspramente l’arbitraggio di Gianluca Rocchi durante il match con il Chelsea

Gianluca Rocchi al centro delle polemiche. L’arbitraggio del fischietto italiano non è andato giù ai giocatori dell’Ajax che dopo il match si sono scagliati contro Rocchi in zona mista. Tra tutti Tadic è quello che ha usato toni più aspri.

«Siamo stati i migliori in campo e siamo delusi, perché dovremmo parlare dell’Ajax e del nostro bel gioco, ma non possiamo farlo perchè è arrivato un tizio che ci ha rubato tutto. C’era un fallo su Blind che ha preso il secondo giallo, poi anche il secondo giallo di Veltman: nella mia vita non ho mai visto un triplo castigo, mai. Tutto inizia con un fallo di Pulisic su Blind. Non mi piace cercare scuse nè parlare di altre persone, ma dovremmo raccontare di come siamo stati superiori al Chelsea e non possiamo perchè qualcuno ha distrutto tutto»