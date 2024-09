Le parole di Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Milan

Jonathan Tah ha parlato in conferenza stampa in vista di Bayer Leverkusen-Milan, prossimo impegno di Champions League. Di seguito le sue parole.

PARTITE – «Contro le italiane sono sempre partita ostiche, anche domani sarà una grande sfida contro il Milan e servirà essere al 100%».

LIVELLO DELLA SQUADRA – «Si può sempre migliorare ovviamente, soprattutto nei dettagli. Non diremo mai che siamo contenti e che va tutto bene, ripeto cerchiamo sempre di lavorare per crescere e migliorare e lo faremo anche da partita a partita».

QUANTO E’ CAMBIATO IL BAYER NEGLI ULTIMI ANNI – «E’ successo tanto da quel momento… Ora siamo ad un livello in cui possiamo competere con i migliori in Europa, siamo in Champions League…».

PERMANENZA – «Io mi sento bene qua, mi sono adattato, ho un buon rapporto con tutti quindi posso dire che è tutto a posto».

LE DIFFICOLTA’ DI AFFRONTARE LE ITALIANE – «E’ difficile per tutti. Hanno uno stile diverso rispetto alla Bundesliga, molto tattico e con grandi difese. Sarà sempre un livello molto alto, servirà altissima concentrazione, dovremo essere dominanti nel possesso palla. Poi attenzione, perché loro sono pericolosi in contropiede».

CALENDARI – «Si sono sempre più partite… A me piace giocare e confrontarmi con altre squadre, ma devo dire che serve un limite. Guardate quante ne stiamo giocando in queste stagioni, mantenere il livello sempre alto è difficile anche perché aumenta il rischio infortuni».