Tajani annuncia undici ambasciatori dello sport: ecco tutti i nomi presenti, tutti i dettagli e la lista completa

L’attaccante della Nazionale italiana Sofia Cantore entra ufficialmente nel gruppo dei nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport, iniziativa promossa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per valorizzare l’immagine dell’Italia nel mondo attraverso le eccellenze sportive.

Cantore, classe 1999, ha compiuto in estate una scelta storica: lasciare la Juventus Women per approdare al Washington Spirit, diventando la prima calciatrice italiana a giocare nella National Women’s Soccer League (NWSL), il campionato professionistico femminile statunitense considerato tra i più prestigiosi e competitivi a livello globale. Un traguardo che le ha permesso di affermarsi non solo come talento del calcio, ma anche come simbolo di determinazione e apertura internazionale.

Il programma della diplomazia dello sport coinvolge figure di spicco provenienti da discipline diverse, unite dall’obiettivo di promuovere il “Sistema Italia” all’estero. Tra i nuovi ambasciatori figurano ex campioni come Gianfranco Zola, oggi vicepresidente della Lega Pro, Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, e Gigi Di Biagio, già ct dell’Under 21 azzurra. Accanto a loro, nomi di rilievo come il giovane talento della Formula 1 Kimi Antonelli, il campione mondiale di pattinaggio su ghiaccio Maurizio Margaglio, il tre volte oro olimpico nel tiro a segno Niccolò Campriani – oggi vicepresidente e direttore sport dell’Olimpiade di Los Angeles 2028 – e professionisti di alto profilo come Gianluca Pascucci (NBA), Alessandro Calbucci (beach tennis), Dario Capelli (sci paralimpico) e Carola Saletta (hockey su ghiaccio).

“Devono mettere la loro personalità al servizio del Paese, utilizzando la notorietà per far conoscere l’Italia e favorirne la crescita anche attraverso lo sport”, ha dichiarato Tajani.

Per Alessandro Orlandi, fondatore di Assist Women e manager di Cantore, si tratta di un riconoscimento che va oltre il campo: “Sofia è una fonte d’ispirazione per lo sport femminile italiano e incarna il sogno di un’intera generazione di calciatrici. Rappresenta al meglio i valori del nostro Paese negli Stati Uniti e nel mondo”.

Con questa nomina, Sofia Cantore rafforza il proprio ruolo di ambasciatrice del calcio femminile e diventa un punto di riferimento per la promozione dell’Italia attraverso lo sport, unendo talento, passione e spirito internazionale.