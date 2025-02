Taranto-Foggia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Nuovarredo Arena andrà in scena la sfida di Serie C Taranto-Foggia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Nuovarredo Arena di Taranto si giocherà la gara valevole per la 26ª giornata di Serie C tra Taranto-Foggia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TARANTO (4-5-1): Caputo; Bello, Fiorentino, Picardi, Lenti; Magrì, Candela, Del Gaudio, Pastore, Zerbo; Zingarelli. All. Murgia.

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Dutu, Felicioli; Mazzocco, Da Riva, Vezzoni; Zunno, Sarr, Emmausso. All. Zauri.

Orario e dove vederla in tv

Taranto-Foggia si gioca alle ore 20:30 di venerdì 14 febbraio per la ventiseiesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.