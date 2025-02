Tardelli: «L’Inter a Firenze ha avuto un blackout, è mancata questa cosa»

Le parole di Marco Tardelli, ex centrocampista, sull’ultima sconfitta dell’Inter arrivata contro la Fiorentina. I dettagli

Marco Tardelli ha parlato a La Stampa degli ultimi risultati in Serie A.

INTER – «Out of the blue: gli inglesi avrebbero usato questo termine per descrivere quello che hanno visto i tifosi nerazzurri giovedì al Franchi. È venuta meno la concentrazione, la determinazione, è subentrata la stanchezza mentale».

JUVE – «La Juve gioca male, però, trascinata da uno straordinario Kolo Muani, batte un Como che meritava di più. Sorride Thiago Motta, che forse finalmente ha capito dov’è” perché di fatto il risultato era la cosa di più, come da motto bianconero, ovvero vincere è l’unica cosa che conta».