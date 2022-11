Tardelli: «Italia? Fagioli mi è piaciuto per atteggiamento e personalità»

Marco Tardelli, ex giocatore, ha parlato a La Stampa circa la partita dell’Italia contro l’Albania, dove Fagioli ha brillato

PAROLE – «La speranza è che la nostra assenza al Mondiale del Qatar, inattesa ed umiliante, possa trasformarsi in una grande ripartenza per il calcio azzurro che ha veramente bisogno di riconquistare quella credibilità e quell’orgoglio di “grande potenza calcistica mondiale. Dentro la sfida di Tirana c’è stato anche un finale a tinte granata e bianconere: Ricci e Fagioli, 21 anni a testa, uno accanto all’altro. Ricci ha sbagliato di più, ma si vede che può crescere; Fagioli mi è piaciuto per atteggiamento e personalità».