Tardelli: «L’esonero di Motta alla Juve sarebbe sbagliato. Prossimo allenatore? La mia idea è questa»

Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore della Juve, sul momento di crisi della squadra bianconera in Serie A. Tutti i dettagli

Marco Tardelli ha parlato a Tuttosport del momento di crisi della Juve in Serie A.

OBIETTIVO CHAMPIONS – «La possibilità di chiudere tra le prime quattro c’è ancora, certo, anche perché la quota Champions non è così alta. Ma a patto di cambiare marcia: con questo passo non vedo come la Juventus possa riuscirci».

COSA FARE – «Ora è difficile risolvere la situazione, ora è tardi: c’è troppo scollamento, non vedo margine per salvaguardare i legami. La società si è fatta sfuggire il momento: non era mai intervenuta e, di fatto, non è intervenuta in maniera concreta nemmeno dopo la sconfitta del Franchi».

MOTTA – «Esonerare il tecnico ora aumenterebbe solo la confusione, che è già tanta. Non vedo aspetti positivi in un cambio al timone: sposo la tradizione bianconera di concludere il campionato con il tecnico che l’ha iniziata».

NUOVO ALLENATORE – «In società, a fine stagione, devono sedersi intorno a un tavolo per capire cosa sia successo. Vedrei bene uno come Conte, ovvero uno che conosce già nel profondo l’ambiente. Ma anche Gasperini, che invece conosce bene Koopmeiners».