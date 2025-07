Tardelli: «Juve, riparti da Yildiz! Vlahovic? Va ceduto anche al Milan. E a centrocampo serve uno come Tonali…» - Calcio News 24

Tardelli: «Juve, riparti da Yildiz! Vlahovic? Va ceduto anche al Milan. E a centrocampo serve uno come Tonali…». Le parole

Un’icona, un simbolo, una leggenda. Quando parla Marco Tardelli, il popolo juventino ascolta, perché le sue parole racchiudono l’essenza della “Juventinità”: grinta, carattere e una fame di vittoria che non si esaurisce mai. L’eroe dell’urlo Mundial dell’82, indimenticato centrocampista di una delle Juventus più forti di sempre, analizza con la consueta schiettezza il presente e il futuro del club bianconero. In una lunga intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport, Tardelli traccia la rotta per la squadra di Igor Tudor, partendo dalla necessità di blindare il talento di Kenan Yildiz.

IL FUTURO È YILDIZ – «La Juventus deve ripartire da Yildiz! Parliamo di un ragazzo di 20 anni dotato di talento che nell’ultima stagione ha mostrato giocate importanti tra campionato, Coppe e Mondiale per Club. È giusto ricominciare dal numero dieci e provare a costruire una grande Juventus attorno a lui. Kenan non è l’unico, però è uno dei giocatori che più mi diverte».

SUL NUOVO ACQUISTO JONATHAN DAVID – «Mi auguro che David si imponga anche a Torino. In Francia ha segnato molto negli ultimi anni, non è mai andato sotto i 25 gol. La Juventus, però, non è il Lilla e in Serie A non è facile confermarsi a quei livelli».

KOLO MUANI – «Si è presentato alla Juventus segnando subito e molto, poi ha avuto una flessione ma tra il finale di campionato e il Mondiale per Club è tornato a fare gol. Kolo Muani è inserito nella squadra e apprezzato, uno sforzo lo farei per trattenerlo. Ma l’importante è quello che pensa Tudor»

VLAHOVIC AL MILAN – «Se ho bisogno di incassare, lo cedo anche al Milan. Vendere sì, ma nessun regalo».

IL RINFORZO IDEALE A CENTROCAMPO – «Alla Juventus sul mercato servirebbe Tonali o Xhaka, gente di leadership e geometrie. I 32 anni dello svizzero del Leverkusen non mi sembrano un problema: nel calcio di oggi a quell’età si è ancora giovani. Modric ne ha quasi 40 e farà la differenza anche nel Milan».

LA CORSA SCUDETTO – «Antonio e Max sono top allenatori, vincenti. Ma siamo soltanto a luglio, vedremo».