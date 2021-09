Tardelli: «Napoli-Juve? Partite che vengono decise dagli uomini meno attesi»

Marco Tardelli, ex calciatore bianconero, ha rilasciato un’intervista, parlando di Juve in vista del match col Napoli

Intervistato da Il Mattino, Marco Tardelli ha parlato così di Napoli Juve.

SPALLETTI – «Ha portato tanta tranquillità in campo e tatticamente è molto capace. Si vede che ha portato molta credibilità e si è imposto facilmente».

ALLEGRI – «Dalla sua ha l’alibi del mercato. Rispetto alle altre, la Juve si è mossa pochissimo. Ma attenzione, va aspettato. È stato a distanza siderale dalla vetta anche dopo 13 giornate e poi ha vinto il campionato. Ha già dimostrato di saper ingranare con calma. Perché sa cosa fa e come si deve muovere la squadra».

NAPOLI JUVE – «Solitamente queste sono partite che vengono decise dagli uomini meno attesi, ma stavolta mi aspetto tanto da Morata e Osimhen, Insigne invece è un ottimo giocatore che non si è ancora espresso al massimo delle sue potenzialità . Ha avuto problemi fisicie deve ancora integrarsi per capire bene cosa vuole da lui l’allenatore. Ma fisicamente e qualitativamente non si discute e Lorenzo è il leader indiscusso del Napoli e può cambiare l’andamento della gara in ogni momento. È ‘uomo capace di dare qualcosa in più al Napoli».