Tare ha già preparato 20 milioni, Allegri fa festa: tanti saluti Roma

Il Milan ha una certa necessità di rinforzarsi sul calciomercato: l’acquisto giusto a circa venti milioni di euro.

Il Milan ha la ferrea necessità di rinforzarsi in ottica calciomercato. L’obiettivo è chiaro a Milanello, donare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione una squadra ancora più competitiva di quella che attualmente si sta dimostrando essere nel corso dell’annata calcistica 2025/26.

Il lavoro del tecnico toscano al suo ritorno in lombardia è encomiabile, tuttavia non si può davvero dire che la squadra al secondo posto in campionato sia esattamente perfetta a livello di competitività in tutti i reparti di gioco. Proprio per questo, sembra essere già pronto il primo potenziale colpo del Milan in vista della sessione estiva di calciomercato.

La dirigenza, guidata da Igli Tare, sembra essere pronta a compiere uno sforzo economico non esattamente di poco conto e che dunque merita di essere considerata con una certa attenzione in vista del futuro prossimo. In particolar modo, il giocatore che potrebbe arrivare è Mario Gila della Lazio.

Mario Gila al Milan: tutti i dettagli

Il Milan è sempre più al lavoro sul mercato, con l’obiettivo chiaro di rinforzare nel modo migliore possibile la rosa attualmente a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026/27. La priorià della dirigenza è assolutamente chiara, ovvero portare a Milanello un difensore centrale affidale e di esperienza, caratteristiche alle quali risponde eccome il profilo di Mario Gila della lazio.

Il Milan punta a Mario Gila in esttae (www.calcionews24.com – X Lega Serie A)

Calciatore classe 2000, è legato alla lazio da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nonostante questo, sarà complicato convincere il presidente biancoceleste Claudio Lotito a cederlo a un prezzo di favore, anche perché l’eventuale cifra incassata per Gila è da dividere al 50% con il Real Madrid. In ogni caso, il Milan conta di concludere tale affare per una cifra vicina ai venti milioni di euro. Questo rinforzo sarebbe molto importante per il Milan che Allegri ha in mente, visto e considerato che le difficoltà dal punto di vista difensivo non sono affatto poche per i rossoneri.

Arrivare a un acquisto del genere sarebbe una svolta assoluta per il reparto difensivo del Diavolo, che può contare su un elemento di categoria assoluta come Maignan. Lo straordinario portiere francese, però, non è sufficiente per riportare il club lombardo al vertice del calcio italiano ed europeo con una certa continuità. Questo Allegri lo sa bene, e quindi si aspetta rinforzi un po’ dappertuttto dall’estate milanista: a partire, perché no, dal difensore della Lazio Mario Gila.