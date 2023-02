Tare-Lazio, alta tensione! Si decide: o lui o Sarri fuori

Tra Tare e la Lazio è un momento di alta tensione e il club biancoceleste deve decidere se far fuori lui o Sarri

Igli Tare si gioca il futuro alla Lazio. Il direttore sportivo, in scadenza di contratto il prossimo giugno, sta lavorando al rinforzo in attacco per l’estate e come riferisce Il Messaggero da questo passeranno molte delle chance di permanenza.

Lotito ha pronto il rinnovo triennale per il DS biancoceleste, ma il quotidiano romano svela un clamoroso dettaglio: sarà Sarri a dare l’ok alla permanenza del dirigente. Ma esiste la possibilità che il tecnico dia il suo addio in caso di permanenza dell’ex attaccante.