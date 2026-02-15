Tare l’ha combinata grossa, furia Allegri: ha già fatto le valigie

Max Allegri non è affatto contento e lo ha detto chiaramente a Tare: uno degli obiettivi del Milan per la difesa sta sfumando definitivamente.

La vittoria di Pisa, arrivata grazie all’ennesima giocata da fuoriclasse nella carriera di Luka Modric, ha consentito al Milan di consolidare la seconda posizione in classifica e proseguire la propria rincorsa all’Inter capolista.

Nella seconda parte di stagione i rossoneri dovranno concentrarsi solo sul campionato, mentre l’Inter sarà impegnata anche in Champions League e in Coppa Italia: l’auspicio del popolo rossonero è che Lautaro e compagni possano avere un calo di energie e lasciare punti per strada, così da provare a competere fino all’ultimo per il titolo.

Tuttavia, per ambire davvero a una meta così importante, Allegri avrebbe gradito almeno un altro paio di rinforzi a gennaio. L’arrivo di Fullkrug è stato accolto con soddisfazione dal tecnico livornese, che però avrebbe voluto a disposizione un ulteriore centravanti e anche un difensore di grande qualità ed esperienza.

Il nome che Allegri ha fatto a Tare e Furlani è quello di Kim Min-Jae. Il centrale sudcoreano, oltre a garantire un rendimento molto elevato, ha già una certa conoscenza del campionato italiano: nella stagione 2022/2023 l’attuale centrale difensivo del Bayern Monaco è stato tra i protagonisti della fantastica cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti, culminata con la vittoria di quello scudetto che all’ombra del Vesuvio mancava da 33 anni.

Furia Allegri, salta il difensore: ha detto sì alla Premier

L’esperienza con i bavaresi non è stata finora esaltante per Kim. Nelle sue prime due stagioni con il Bayern Monaco il sudcoreano è finito nel mirino delle critiche per alcuni errori di troppo; in quella attuale il tecnico dei campioni di Germania, Vincent Kompany, gli sta preferendo Jonathan Tah, oltre ovviamente a Upamecano.

Furia Allegri, salta il difensore: Kim ha detto sì alla Premier – Calcionews24.com (Instagram Bayern Monaco)

Nel match vinto 5-1 contro l’Hoffenheim l’ex Napoli non era nemmeno in panchina. Uno scenario che sta portando verso una sola possibile soluzione, ovvero la separazione a fine stagione.

Il Bayern Monaco è disposto a lasciarlo partire ma senza fare sconti: i bavaresi hanno speso 50 milioni di euro nel 2023 per strapparlo ai partenopei, pertanto oggi difficilmente si accontenterebbero di una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. L’ostacolo più grande per il Milan è però rappresentato dall’ingaggio: Kim guadagna 9 milioni di euro con il Bayern Monaco, una cifra che i rossoneri non possono proprio permettersi.

Secondo quanto riportato da Fichajes.com il futuro di Kim sarà quasi certamente in Premier League. Sul giocatore si registra un forte interesse da parte di Chelsea e Tottenham, due squadre che hanno certamente la disponibilità finanziaria per soddisfare le richieste economiche del Bayern Monaco e di Kim.