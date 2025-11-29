Tare nel pre partita di Milan Lazio: «La Lazio rimarrà sempre nel mio cuore, ma ora tifo per il Milan. Modric? C’è ancora tempo»

Tare nel pre partita di Milan Lazio il dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo al suo passato in biancoceleste

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan Lazio, Igli Tare, dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo al suo passato alla Lazio, al presente della squadra rossonera e alle situazioni legate a Maignan e Modric.

IL PASSATO ALLA LAZIO – «Sono stati quasi due decenni vissuti alla Lazio, anni bellissimi. Porto con me ricordi fantastici, rimarrà sempre una parte del mio cuore. Stasera sono molto emozionato, ma appena inizia la partita tiferò per il Milan».

IL FUTURO DI MAIGNAN – «Mike sta bene, sta facendo un ottimo campionato. Abbiamo fatto dei patti insieme, senza metterci pressione. C’è serenità e stasera ci concentriamo sulla partita, poi vedremo come si svilupperanno le cose».

L’IMPATTO DI MODRIC – «Abbiamo analizzato a lungo la scorsa stagione, cercando di portare giocatori di personalità. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Conoscendolo da vicino non è una sorpresa, gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Lui ha un’opzione su contratto per un altro anno, ma decideremo insieme e con grande serenità. C’è ancora tempo».

