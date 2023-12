Mauro Tassotti: «Theo centrale ok, ma meglio sulla fascia. Milan, avanti con Pioli»

Mauro Tassotti è stato una bandiera del Milan, oltre che un vice allenatore, soprattutto di Carlo Ancelotti. Con La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’attuale momento rossonero

THEO HERNANDEZ CENTRALE CON IL FROSINONE – «Bravo ma vorrei vederlo largo appena possibile. La sua qualità e velocità è troppo importante»

AVANTI CON PIOLI – «Certo, merita di restare. Non gli si po’ chiedere molto più di quanto ha fatto, ha valorizzato molti calciatori e vinto uno scudetto, quando nessuno gli chiedeva di vincerlo».

L’ADDIO DI MALDINI – «Secondo me è stato sbagliato mandare via lui e Massara, hanno ottenuto grandi risultati. Chi mette i soldi fa quello che vuole ma insomma…».

LEAO – «Ho l’impressione che si giudichi troppo Leao per quel suo atteggiamento un po’ molle, scanzonato, che invece è il suo modo di porsi. Non significa che non si impegni. Ora non gioca per il gol ma per il bello, però capirà presto che può fare un gol a partita. La maturità arriverà, ne sono convinto».

AMICI – «Ancelotti ultimamente non lo sento, poco o nulla. Sente Shevchenko sempre e anche Allegri. Lui e Landicci sono due amici»