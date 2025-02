Calciomercato Milan, Tassotti: «Giusto puntare su Gimenez, Morata non ha mai segnato 20 gol a stagione. Joao Felix può rilanciarsi, San Siro ti vuole bene se fai questo»

Le parole di Mauro Tassotti, ex calciatore del Milan, sulla stagione e le mosse del club rossonero. Tutti i dettagli in merito

Mauro Tassotti ha giocato per una vita nel Milan. Oggi commenta su La Gazzetta dello Sport il nuovo corso rossonero alla luce degli interventi pesanti effettuati nel mercato di riparazione.

L’ATTACCO – «I centravanti il Milan li aveva, ma Morata e Abraham finora non hanno segnato molto. Morata in particolare durante la carriera non è mai stato uno da venti gol a stagione. Gimenez è più uomo da area di rigore, più finalizzatore».

GIMENEZ – «Il profilo è giusto e ora tocca a lui: finora in carriera ha segnato tanto, ma in Olanda… In Italia le difficoltà sono maggiori: è giovane e può imparare parecchio».

SANTIAGO MILANISTA DA BAMBINO – «Tanti si sono appassionati al Milan grazie alla squadra di Ancelotti, Inzaghi e Maldini, quella che negli anni 2000 ha vinto due Champions. In più San Siro è uno stadio da sogno».

MILAN SQUADRA IDEALE – «In passato lo è stata per molti e magari lo sarà anche per Joao. Al Milan se dai tutto e hai classe, la gente ti vuole bene».