Tassotti: «Per il Milan l’Europa League sarebbe deleteria, questa cosa di Fonseca dice tutto…»

Le parole di Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, sul momento dei rossoneri dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa. I dettagli

Mauro Tassotti ha parlato a Radio Rai del momento del Milan dopo l’ultimo pareggio.

MOMENTO MILAN – «Partita frutto delle prestazioni dell’ultimo periodo. Si poteva pareggiare anche con la Stella Rossa, poi è arrivato l’episodio fortunato all’ultimo minuto. Ma il nervosismo di Fonseca a fine partita era stato un segnale. Tante squadre hanno avuto difficoltà dopo le coppe, ma ieri era una partita da vincere. Ci sono molte squadre davanti, non sarà semplice scalare la classifica. Arrivare in Champions per questo tipo di società è fondamentale. Un anno di purgatorio in Europa League o Conference sarebbe deleterio per tutto l’ambiente».

JIMENEZ – «L’avevo già visto sia nel Milan Futuro e sia nella Primavera, mi sembra un ragazzo molto dotato sul piano tecnico e della corsa, credo possa sostituire Theo Hernandez, magari anche trovarsi un posto da titolare nel corso della stagione. Non c’è una vera e propria alternativa a Theo Hernandez, quindi credo che possa ricoprire questo ruolo: ha capacità di stare in campo, ha personalità, non ha paura di giocare la palla. Non so quale sia la sua testa, ma sa giocare a calcio e anche ieri lo ha dimostrato in una partita delicata».