Tavares Besiktas, il club turco rilancia con una nuova offerta: la Lazio valuta il futuro del terzino portoghese

Tavares Besiktas, pronta una nuova proposta per il prestito con opzione del biancoceleste. La Lazio riflette sul da farsi

Il mercato continua a muoversi e la Lazio resta attiva sul fronte delle uscite. Tra i nomi più discussi c’è quello di Nuno Tavares: l’esterno portoghese, arrivato in estate con aspettative importanti, potrebbe lasciare Formello già in questa sessione. Come riportato da Nicolò Schira su X, il Besiktas sarebbe pronto a presentare una nuova proposta per assicurarsi il giocatore.

L’offerta del Besiktas: prestito con opzione

Il club turco avrebbe messo sul tavolo un prestito di sei mesi con opzione di riscatto, che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La proposta includerebbe inoltre un contratto quadriennale per il giocatore, valido fino al 2030, segnale della forte volontà del Besiktas di chiudere l’operazione e puntare su Tavares nel lungo periodo.

Le valutazioni della Lazio

La società biancoceleste dovrà ora analizzare con attenzione la proposta. Il futuro di Tavares è sempre stato un tema centrale nelle strategie del club, e l’offerta turca rappresenta una possibilità concreta. Starà alla dirigenza decidere se lasciar partire il terzino o trattenerlo per il prosieguo della stagione

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

