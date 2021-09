Tebas: «Il Psg come la Superlega, distrugge il calcio europeo»

Il numero 1 della Liga Tebas ha attaccato il Psg al termine del calciomercato. Le durissime parole verso il club parigino

Javier Tebas non ci sta e attacca il Psg senza usare mezzi termini. Il numero 1 della Liga, via Twitter, ha lanciato un attacco durissimo verso il club parigino dopo il mercato appena concluso.

«I club-stato sono pericolosi per l’ecosistema del calcio quanto la Superlega. Abbiamo criticato la Superlega perché sta distruggendo il calcio europeo, e siamo altrettanto critici nei confronti del PSG. Perdite Covid oltre i 300 milioni, entrate tv in Francia in calo del 40%: come pagano 500 milioni di stipendi? Insostenibile!».