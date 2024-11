Tebas ribadisce: «Superlega? La mia idea è sempre la stessa, i campionati morirebbero»

Le parole di Javier Tebas, presidente de LaLiga, sul possibile sviluppo della Superlega nel mondo del calcio. Tutti i dettagli in merito

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato dal Social Football Summit di Roma del possibile sviluppo della Superlega.

SUPERLEGA – «Naturalmente non ho cambiato la mia idea. Il modello della Superlega ha presentato prima una lega chiusa ai più grandi club, ora non sappiamo quando inizierà, che format avrà, prima si parlava di tre categorie, ora si è aperti ad altre categorie. Non è chiaro, al primo evento cui ho partecipato qui si parlava di Superlega, ora si parla di rapporti e di tifosi».

DANNO AI CAMPIONATI – «Il presidente del Real Madrid dice che il progetto inizierà a settembre 2025, in base a quanto abbiamo ascoltato prima non si sa quando inizierà. Bisogna capire che l’industria europea ha una struttura ben precisa a livello calcistico, la verticalità delle competizioni nazionali si lega con l’orizzontalità delle competizioni europee. Nella Superlega si parla solo di verticalità dove le prime 14 squadre godranno di introiti enormi e creerà un’enorme differenza tra le 14 società e il resto del mondo. Si uccideranno i campionati nazionali così».