Tebas: «Real Madrid e Barcellona destinate a soffrire in Europa»

Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato della situazione di Real Madrid e Barcellona

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, come riportato da AS ha parlato della situazione di Real Madrid e Barcellona a margine della decisione di far giocare il Clasico il 24 ottobre alle 16.15.

«Non possiamo né dobbiamo cambiare il nostro modello. Vogliamo un calcio sostenibile, ma dobbiamo anche difendere i nostri grandi club come Real Madrid e Barcellona, che saranno destinati a soffrire nelle competizioni europee. Non voglio entrare in merito ad alcuna scelta dal punto di vista tecnico o sportiva, ma non mi piace affatto che debba convivere con problemi istituzionali e con una situazione debitoria. Spero che possano risolvere il tutto il prima possibile. Superlega? Nella Liga c’è un certo equilibrio tra grandi club, medi e piccoli. Se solo le grandi fossero competitive, il calcio sarebbe rovinato. La Superlega viaggia verso questa direzione».