Telles, offerta dalla Juve? Piacciono sempre Bernat e Digne

Dal Brasile: la Juve fa un’offerta al Porto per Alex Telles, ex Inter. E’ lui l’alternativa ad Alex Sandro in caso di cessione?

Il nome del terzino sinistro Alex Telles continua a circolare in ottica Juventus. I bianconeri potrebbero privarsi di Alex Sandro nel corso della sessione estiva di calciomercato e le alternative non mancano di certo. La formazione piemontese ha già acquistato Joao Cancelo dal Valencia per la corsia destra di difesa, ma qualcosa potrebbe ancora muoversi in ottica terzino sinistro. Partito Asamoah a parametro zero e considerando lo stop di Spinazzola, la situazione di Alex Sandro (richieste dai top club esteri vicini ai 50 milioni di euro, ndr) spinge la Juve a cautelarsi con altri obiettivi. Fermo restando che Darmian rimane un nome importante sullo sfondo, la stampa estera accosta nuovi obiettivi alla Vecchia Signora.

Uno di questi, ad esempio, è il laterale sinistro Juan Bernat del Bayern Monaco, fino a poco tempo fa considerato una opzione importante della Juventus in caso di offerta irrinunciabile per Alex Sandro che ha richieste pervenute da Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester United. Anche il nome dell’ex Roma, Lucas Digne, resta tra i papabili. Mentre dal Brasile, invece, spunta un nuovo nome, quello di Alex Telles del Porto ed ex Inter: per il 25enne, però, il Porto chiede 40 milioni di euro contro i 30 offerti dalla Juve.