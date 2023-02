Ter Stegen: «Aspiro ad essere il numero uno della Germania, oltre che del Barcellona»

Marc-Andre Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Kicker anche del suo posto nella nazionale tedesca

GERMANIA – «Le mie prestazioni sono state giuste in questi ultimi anni, sono maturato in nazionale e pronto per il prossimo passo. Aspiro ad essere il numero uno della Germania, oltre che del Barcellona. Farò tutto il possibile per offrire le massime prestazioni e aiutare la mia squadra. A marzo ci incontreremo con Flick e il suo staff, poi sarà l’allenatore a prendere le decisioni che deve. Qualche cambio, però, ci sarà».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è ovviamente giocare a Euro 2024, in casa. Per me conta essere un giocatore importante nella nazionale, serve che giochi di più e meglio possibile. Neuer? Gli auguro di tornare al meglio, è un grande portiere. Dopo l’incidente gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto».