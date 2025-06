Ternana, delusione per Liverani dopo la sconfitta ai play-off: «Meritavamo un epilogo migliore. Difficile guardare avanti»

Ternana, delusione per Liverani dopo la sconfitta ai play-off. Le dichiarazioni del tencico nel post partita

L’allenatore della Ternana, Fabio Liverani, ha parlato nella conferenza stampa post partita, al termine della finale dei play-off persa solo ai rigori, contro il Pescara, che ha sancito la promozione degli abruzzesi. Le sue parole riportate da TMW.

DICHIARAZIONI – «Faccio i complimenti al Pescara, perché chi vince merita i complimenti. Poi per come è andata la partita si fa fatica ad accettare questo risultato. Fra andata e ritorno la Ternana ha creato tanto e a conti fatti usciamo sconfitti da un tiro deviato, quello di Letizia all’andata. A livello calcistico questa è una bella botta, sono state costruite tantissime palle gol che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Plizzari ha fatti almeno 5-6 parate clamorose, parliamo di una finale dove veramente abbiamo subito pochissimo.

Ai miei calciatori posso solamente dire grazie per questi due mesi insieme. Meritavano un epilogo migliore. Sottolineo però i meriti che vanno fatti al Pescara. I rigori non li conto perché sono una lotteria. La Ternana ha fatto una grandissima partita, di livello e qualità. I tifosi della Ternana sono delusi come me, come noi. Ma credo che possano essere orgogliosi dei calciatori. I miei due mesi equivalgono a due anni. Ho tre anni di contratto, ma oggi per me è difficile guardare avanti. Ho bisogno di qualche giorno per capire, poi ci vedremo con la società»