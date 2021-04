Ternana, il presidente: «Lucarelli resta, a meno che non lo chiami la Juventus»

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha parlato dell’allenatore rossoverde Cristiano Lucarelli

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato del futuro dell’allenatore Cristiano Lucarelli al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni.

«Ne parlerò con Leone, per quanto mi riguarda non si discute. Penso che Lucarelli abbia tante pressioni, anche dalla B, però gli converrebbe stare con noi a meno che non lo chiami una tra Juve, Inter, Milan, Roma e Lazio. Non ne abbiamo mai parlato, io penso che la prossima stagione rimarrà con noi, dopo non lo so».