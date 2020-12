Terremoto Croazia, scossa di magnitudo 6.4 vicino a Zagabria. La Dinamo: «Non ci arrendiamo»

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha fatto tremare la Croazia. Distrutto il centro di Petrinja

Intorno alle 12.20 di questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha fatto tremare la Croazia e non solo. La terra ha tremato anche in Italia, da Bolzano fino a Napoli. Distrutto il centro di Petrinja. Crolli in un asilo e in un ospedale. Ci sarebbe anche una vittima: una bambina di 12 anni.

Subito arrivati messaggi di sostegno dal mondo del calcio, con la Dinamo Zagabria che ha postato un messaggio di coraggio: «La Dinamo vicino a Petrinja e Sisak. Nessuna resa. Mandiamo il nostro sostegno a tutti i colpiti dal sisma».

Dinamo uz Petrinju i Sisak 🙏🏻💙 Nema predaje 🙏🏻 Šaljemo podršku svima pogođenima potresom 🙏🏻😔#hrvatska #petrinja pic.twitter.com/U6sdYhdPMP — GNK Dinamo (@gnkdinamo) December 29, 2020

Gran gesto anche del difensore croato Lovren che ha offerto il suo albergo a Novalja per aiutare le famiglie la cui casa è stata distrutta: «Cari cittadini di Petrinja, metto a disposizione del mio hotel a Novalja alle 16 famiglie più in pericolo».