Terremoto in Turchia e Siria, la FIGC dispone un minuto di silenzio

La FIGC ha stabilito che, nel prossimo turno di Serie A, verrà osservato un minuto di silenzio per il terremoto in Turchia e Siria

Di seguito il comunicato pubblicato dalla FIGC sul proprio sito per il minuto di silenzio che verrà osservato in Serie A per le vittime del terremoto.

COMUNICATO UFFICIALE – «La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) per commemorare le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria».