Terremoto Turchia, Montella: «I giocatori vogliono tornare dalle famiglie»

Vincenzo Montella, allenatore della Adana Demirspor, ha parlato a La Presse spiegando la situazione in Turchia dopo il terremoto

Vincenzo Montella, allenatore della Adana Demirspor, ha parlato a La Presse spiegando la situazione in Turchia dopo il terremoto. Le sue dichiarazioni:

«C’è stata paura e preoccupazione, ma per fortuna a casa stanno bene. I giocatori, ovviamente, sono molto preoccupati e aspettano di ricongiungersi ai loro cari. In questo momento siamo a Istanbul, perché dobbiamo giocare una partita ma, ovviamente, siamo in contatto. Ci sono dei problemi organizzativi. Stiamo cercando di capire la situazione. I giocatori sono preoccupati e attendono di tornare dalle famiglie».