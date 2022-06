Tevez, a breve il debutto come allenatore? Il Rosario Central lo cerca

Carlos Tevez potrebbe debuttare a breve nella sua nuova carriera da allenatore. L’Apache è nella shortlist del Rosario Central

Carlos Tevez potrebbe iniziare prima del previsto la sua carriera da allenatore di calcio dopo aver appeso le scarpe al chiodo.

In base a quanto riferito dal quotidiano argentino Olé, infatti, l’ex numero 10 della Juve è uno dei nomi in lizza per sedere sulla panchina del Rosario Central, club storico del calcio sudamericano. L’Apache potrebbe prendere il posto di Leandro Somoza che si è dimesso.